Los estudiantes de Estados Unidos obtuvieron en 2024 las peores calificaciones de la historia

Las peores calificaciones en matemáticas desde 2005, cuando se comenzó la versión actual de la prueba. También obtuvieron los peores promedios en lectura desde 1992 cuando comenzaron las evaluaciones regulares. En matemáticas, el 45% tuvo un rendimiento más bajo que los logros básicos. Y en lectura el 32% tuvo peores calificaciones que las del nivel básico. Estas evaluaciones han sido las primeras de su tipo que se llevaron a cabo en la era post pandemia. Además, la situación podría empeorar ya que se empiezan a aplicar recortes en educación.