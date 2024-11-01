Los estudiantes de Estados Unidos obtuvieron en 2024 las peores calificaciones de la historia

Las peores calificaciones en matemáticas desde 2005, cuando se comenzó la versión actual de la prueba. También obtuvieron los peores promedios en lectura desde 1992 cuando comenzaron las evaluaciones regulares. En matemáticas, el 45% tuvo un rendimiento más bajo que los logros básicos. Y en lectura el 32% tuvo peores calificaciones que las del nivel básico. Estas evaluaciones han sido las primeras de su tipo que se llevaron a cabo en la era post pandemia. Además, la situación podría empeorar ya que se empiezan a aplicar recortes en educación.
- Rock and roll No
- Reageton puede
- Tv No (abuso sí, pantallas)
- Legalizacion canabis Sí
- Otras drogas siempre.
- Smartphones, tablets y redes sociales puede (Abuso sí, pantallas, casi todo el mundo abusa, están diseñadas para que se abuse)
- Bebidas energeticas puede.
- Ultraprocesados, bolleria y comida basura, sí.
- Contaminantes pm2,5, pm10, nox, sox, ... sí
- Microplasticos en el cerebro, seguro.
- Contaminacion metales pesados sí
- Reduccion presupuesto educacion seguramente.
- Muchos hijos de inmigrantes con padres con menor historial educativo, sí.
- La infeccion del covid. Sí.
- Cambio climatico y todo lo que implica como mayor proliferacion de mosquitos y las enfermedades o parasitos que transmiten.
- Tabaco y vapers variados.
- Cambios en los estadares y calidades educativas para la enseñanza.
- Mayor pobreza de las familias.
- Trabajo infantil.
