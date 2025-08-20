Un estudiante de secundaria de California es derribado por un miembro del personal después de buscar pelea y golpear a un maestro (ENG)  

El profesor intentó guiar al estudiante rebelde hacia la salida colocando una mano sobre su brazo. Luego la situación se intensificó rápidamente cuando el estudiante empujó al maestro y lanzó un golpe, golpeando la mandíbula del adulto. Cuando el maestro se dio la vuelta y comenzó a alejarse, el estudiante lanzó algunos golpes antes de que otro miembro del personal interviniera para ayudar a guiar al estudiante hacia la puerta, lo que llevó al estudiante de secundaria a golpearlo agresivamente. El estudiante de secundaria fue arrestado y enviad
| etiquetas: estudiante , agresion , profesor , california , pelea , maestro
Imagino que a muchos les parecerá correcto hacerle una llave semejante al niño, que tiene pinta de merecerse dos bofetadas, pero creo que ese niño ya estaba reducido.
- ¿Donde estaba ese agente (o lo que sea) durante el altercado?
- Aunque el crío se comportara como un idiota, los otros dos parecían tenerlo más o menos controlado.
- ¿a qué viene esa carga cuando estaba fuera del recinto? Si hubiera aparecido antes seguramente lo hubieran intimidado entre los tres sin violencia.
