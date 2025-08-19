"Bulos, no": Jesús Cintora le para los pies a un colaborador de 'Malas lenguas' por su polémica afirmación sobre los incendios

"Hugo, bulos no. Las competencias están en manos de las comunidades autónomas. Tienen las competencias, un presupuesto y deciden donde invierten más o menos. Luego habrá que debatir si las competencias deberían estar o no en manos de las comunidades autónomas, pero están"
Por eso la avalancha de insultos, barbaridades, jueces locos y miles de ataques sobre el Gobierno, necesitan gobernar para poder volver a saquear a lo grande y rellenar su cueva de Alibaba.
Gracias al ¡¡Que te vote Txapote!! ¡Me gusta la fruta!!
Y ahora ¡Pedro Sanchez, HdP!!
No escucho a esas NNGG cantarles las cuarenta a Mañuecos, Ruedas, Guardiolas, Ayusos, Morenos...
Normal, ahora el mantra es protestar porque no aparecen los militares y si aparecen, mandarlos a casa porque no los llamaron.
www.eldiario.es/politica/pp-defiende-castilla-leon-dejara-medios-ejerc
La gata flora
www.rtve.es/play/videos/malas-lenguas/programa-130/16701299/
un poquito antes del minuto 36 empieza la historia.
Y la estrategia es crear grises, donde colar algo del contrario, para que los que ya tienen el odio sembrado tengan el ideario a seguir.
Si lo ves un poco, el ultra no dice exactamente lo que le corrige Cintora, es más, él mismo asegura que las competencias son autonómicas varias veces,... peeeero, si va soltando grises, para… » ver todo el comentario
En fin...
Ayer siempre estuvimos en guerra con Eurasia peo hoy resulta que nunca hemos estado en guerra con Eurasia.
Pues lo mismo: ayer, no había cambio climático, hoy, el cambio climático es inevitable. Ayer, el ejército...
Cualquiera diría que era una polémica anunciada al llevar a esta gente.
Podía llevar a alguno de esos compañeros de profesión que dice que aun quedan. Pero lleva basura y luego que si el cubo chorrea
No es el primer periodista supuestamente honrado y que juega a estar en el lado izquierdo al que le pongo cordón sanitario por malas prácticas
Y mientras tú los metes a ellos en tertulias supuestamente neutrales ellos se llevan a Roberto Vaquero de tertuliano de izquierdas para las suyas.
Por ejemplo, ya que le mentas, si yo veo en un programa de televisión a Eduardo Inda, sé que es basura.
Mira a ver por qué Inda "quedaba mal"...
Inda es un impresentable
No tengo ganas ni de hacerme el sorprendido, parecemos gilipollas.
Repito, que las comunidades autónomas que no tengan vocación de tal, que ni la habían pedido ni saben muy bien que hacer con ellas renuncien a sus estatutos de autonomía y formen un régimen común gobernados por el gobierno central.
Luego denunciar un "golpe de estado" y empapelar a Sánchez
Lo intentaron con la DANA y ahora lo intentan con esto.
Solo les queda recurrir a la mentira, a ver si cuaja.
Cintora esta a punto de suceder a Escolar como el felador mayor del perro, pero aun lejos de la feladora oficial claro...
