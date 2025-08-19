edición general
176 meneos
1435 clics
"Bulos, no": Jesús Cintora le para los pies a un colaborador de 'Malas lenguas' por su polémica afirmación sobre los incendios

"Bulos, no": Jesús Cintora le para los pies a un colaborador de 'Malas lenguas' por su polémica afirmación sobre los incendios

"Hugo, bulos no. Las competencias están en manos de las comunidades autónomas. Tienen las competencias, un presupuesto y deciden donde invierten más o menos. Luego habrá que debatir si las competencias deberían estar o no en manos de las comunidades autónomas, pero están"

| etiquetas: jesús cintora , tertuliano , bulos
84 92 2 K 481 actualidad
40 comentarios
84 92 2 K 481 actualidad
Comentarios destacados:            
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Y, sin embargo, la escoria patria no se preguntará jamás por qué, si su posición es defendible, han de recurrir a los bulos y no a argumentos que la defiendan. Y sólo hay dos motivos para no preguntárselo: ser un malnacido que quiere que los suyos lleguen al poder de cualquier manera y a cualquier precio o ser rematadamente imbécil.
34 K 364
kinnikuman #4 kinnikuman
#1 Las opciones a) y b) son correctas
9 K 111
imagosg #31 imagosg
#1 #4 Son mercenarios, tanto medios como trolls , periódicos, radios, TVs, Webs , Manos Limpias, Abogados Cristianos, etc... Están en nómina.
Por eso la avalancha de insultos, barbaridades, jueces locos y miles de ataques sobre el Gobierno, necesitan gobernar para poder volver a saquear a lo grande y rellenar su cueva de Alibaba.
1 K 27
Cehona #39 Cehona
#31 ¡Pero si gobiernan casi en todas las Comunidades Autonomas!!
Gracias al ¡¡Que te vote Txapote!! ¡Me gusta la fruta!!
Y ahora ¡Pedro Sanchez, HdP!!
No escucho a esas NNGG cantarles las cuarenta a Mañuecos, Ruedas, Guardiolas, Ayusos, Morenos...
Normal, ahora el mantra es protestar porque no aparecen los militares y si aparecen, mandarlos a casa porque no los llamaron.


www.eldiario.es/politica/pp-defiende-castilla-leon-dejara-medios-ejerc

La gata flora
2 K 28
Wachoski #27 Wachoski
#1 es odio... han creado un clima de odio

www.rtve.es/play/videos/malas-lenguas/programa-130/16701299/

un poquito antes del minuto 36 empieza la historia.

Y la estrategia es crear grises, donde colar algo del contrario, para que los que ya tienen el odio sembrado tengan el ideario a seguir.

Si lo ves un poco, el ultra no dice exactamente lo que le corrige Cintora, es más, él mismo asegura que las competencias son autonómicas varias veces,... peeeero, si va soltando grises, para…   » ver todo el comentario
3 K 25
Dib8 #34 Dib8
#27 Buen analisis y muy acertado. Es la hoja de ruta que se sigue hace unos años en politica.
0 K 6
Pandacolorido #30 Pandacolorido
#1 Ahora están diciendo que los incendios son provocados porque en esas zonas hay litio y Pedro Sanchez hizo un pacto secreto con China.

En fin...
0 K 10
MoñecoTeDrapo #35 MoñecoTeDrapo *
#1 doblepensar a lo 1984, ¡y parecía ficción!
Ayer siempre estuvimos en guerra con Eurasia peo hoy resulta que nunca hemos estado en guerra con Eurasia.

Pues lo mismo: ayer, no había cambio climático, hoy, el cambio climático es inevitable. Ayer, el ejército...
1 K 13
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Llevamos a uno de los fundadores de Estado de Alarma TV a "la casa de todos" y luego nos quejamos de que huele mal y que está hecha una pocilga
17 K 181
#5 Eukherio
#3 Estaba pensando eso, que estás llevando a un colaborador de Negre, sabes a lo que van y sabes que les importa una mierda repetir una mentira mil veces. Yo no lo cortaba, simplemente no lo invitaba.
6 K 71
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#5 Cintora es de los que luego se queja del nivel del periodismo (a parte de que hace siglos no le veo dar una noticia).

Cualquiera diría que era una polémica anunciada al llevar a esta gente.
Podía llevar a alguno de esos compañeros de profesión que dice que aun quedan. Pero lleva basura y luego que si el cubo chorrea

No es el primer periodista supuestamente honrado y que juega a estar en el lado izquierdo al que le pongo cordón sanitario por malas prácticas
2 K 26
#9 Eukherio *
#7 A mí es que es una práctica que nunca me gustó, como lo de llevar a Inda a una tertulia y dejarlo quedar mal. Con que solo un 10% de la audiencia pique con las invenciones que sueltan a ellos ya les llega, y a ti solo te vale para vender vídeos de Zascas que poco importan.

Y mientras tú los metes a ellos en tertulias supuestamente neutrales ellos se llevan a Roberto Vaquero de tertuliano de izquierdas para las suyas.
1 K 18
The_Ignorator #11 The_Ignorator
#9 a mi es que determinados tertulianos me parecen basura. Por mucho que digan significarse en posturas cercanas a las mías (ya no digamos si son de ideas contrarias).
Por ejemplo, ya que le mentas, si yo veo en un programa de televisión a Eduardo Inda, sé que es basura.
0 K 10
#12 chavi
#9 El Gato al Agua llevó a Iglesias, y los que quedaban mal una y otra vez era el resto....

Mira a ver por qué Inda "quedaba mal"...

Inda es un impresentable
1 K 19
#15 Eukherio
#12 Pero es que ellos dejaron de hacerlo seguramente por ese motivo, porque sabían que al 90% de su audiencia no los iba a convencer, pero a un 10% igual sí. Ya digo que durante una época para mí Roberto Vaquero fue una especie de running gag, siempre que me hablaban de que habían escuchado a un comunista discutiendo en una tertulia en YouTube ya sabía que iba a ser él. Es el mítico tertuliano que sobre el papel no comparte tu ideología, pero en la práctica te va a dar la razón el 90% del tiempo. Mientras tanto, en las tertulias televisivas siguen llevando como representantes de la derecha a los más ultras que encuentran.
1 K 14
frg #28 frg
#15 El problema es que ya no existen representantes de la derecha que no sean ultras. Llevas al que no parece nazi y mira lo que te viene.
0 K 12
Jointhouse_Blues #23 Jointhouse_Blues
#3 Cintora no es idiota, lo llevó para dejarlo en evidencia.
1 K 15
The_Ignorator #29 The_Ignorator
#23 yo no digo que sea idiota. Digo que esta jugando con fuego y ayudando a degradar tanto al periodismo (del que luego se queja) como de la televisión publica al llevar a medios truchos a sabiendas
0 K 10
Jointhouse_Blues #37 Jointhouse_Blues
#29 Yo prefiero interpretarlo positivamente. Está mostrando y desmontando un bulo delante de su audiencia. Muchos de los cuales serán gente mayor y ni conozcan la existencia de los profesionales del bulo. También así mata dos pájaros de un tiro, y cuando venga su vecina la Paca a contarle alarmada que los rojos están quemando el monte, "que lo ha dicho Fríker", no va a ser tan susceptible a este tipo de "noticias".
0 K 12
Josecoj #26 Josecoj
#3 Al menos le puede rebatir y dejarlo en ridículo
0 K 8
#2 The_real_deal
Cintora, solución fácil. No vuelvas a invitar a un bulero al programa.
8 K 88
Mikhail #6 Mikhail
#2 Entonces no podría llevar jamás a nadie de derechas y le dirían que el programa está escorado... :roll:
13 K 121
angeloso #8 angeloso
Un propagandista de Estado de Alarma TV mintiendo.

No tengo ganas ni de hacerme el sorprendido, parecemos gilipollas.
4 K 57
#10 txepel
Hugo Pereira ha dejado caer que el Gobierno central tiene como responsabilidad "vigilar" a las comunidades autónomas.

Repito, que las comunidades autónomas que no tengan vocación de tal, que ni la habían pedido ni saben muy bien que hacer con ellas renuncien a sus estatutos de autonomía y formen un régimen común gobernados por el gobierno central.
1 K 24
#17 chavi *
#10 Su sueño húmedo es que el Estado retire la gestión de algo unilateralmente a una comunidad.

Luego denunciar un "golpe de estado" y empapelar a Sánchez

Lo intentaron con la DANA y ahora lo intentan con esto.
4 K 62
MoñecoTeDrapo #38 MoñecoTeDrapo
#10 eso lo vende Vox, luego lo que hacen cuando meten baza en los gobiernos es otra cosa , claro.
0 K 10
#18 Murciegalo
A ver, el becario de El Confidencial que ha redactado esto en estos términos, que mñna se traiga una caja para meter sus cosas y a la puta calle
0 K 13
mariKarmo #25 mariKarmo
La derecha mediática está DESESPERADA. Ya no saben como defender con argumentos serios el DESASTRE del Partido Popular.

Solo les queda recurrir a la mentira, a ver si cuaja.
0 K 11
sieteymedio #40 sieteymedio
Si cuela, cuela. Y si no cuela aquí, ya colará en el resto de cadenas.
0 K 10
#20 slender_1
Ostras, al fulano este lo había perdido de vista por completo desde la pandemia. Antes estaba en EDATV :-S.
0 K 10
#36 atabey
#20 Este trozo de mierda empezó como trol de Twitter, acabó en Estado de Alarma y ahora está cobrando de nuestro dinero en la tele de todos.
0 K 10
Sueñolúcido #32 Sueñolúcido *
Garea es el más astuto. Juega a dar una de cal y otra de arena. La equidistancia que le permita pasar de un medio de derechas a uno de centro izquierda y viceversa.Los equilibristas mediáticos son fascinantes.
:shit:
0 K 9
MisturaFina #22 MisturaFina
Como es que hasta amazon tiene su ranking de buenos usuarios y el pueblo no tenemos un ranking publico de charlatanes y mentirosos???
0 K 7
#33 Nitrous *
Bulos no... al menos contra los nuestros... contra los otros ya es otra cosa...

Cintora esta a punto de suceder a Escolar como el felador mayor del perro, pero aun lejos de la feladora oficial claro...
0 K 7
#21 pirat
No me gusta este programa ni el 360 porque caen en la escora y parcialidad dirigida que critico de la mayor parte del espectro mediático en manos de intoxicadores conservadores profesionales ( Les encantan estos entornos laborales en los que no hay que doblar el lomo...)
0 K 7
Antipalancas21 #14 Antipalancas21 *
#13 Como se te ve la patita en tus comentarios desde que has venido este mes de Agosto a Meneame.
2 K 40
The_Ignorator #16 The_Ignorator
#14 tiene de nick el nombre de un futbolista que debutó ayer y por lo visto se llama Franco.
:roll: agosto '25-julio '36
0 K 10
#24 Leon_Bocanegra
#14 #16 ha usado ya a toda la plantilla del Madrid para hacer propaganda de sus amos. Cuando yo llegué a meneame este ya había quemado varios nicks.
2 K 30
#19 Murciegalo
#13 leéte la constitución anda y deja de dar verguenza ajena
2 K 31

menéame