32
meneos
38
clics
Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión
Barcones asegura que «el 100% de las solitudes de la emergencia han sido satisfechas» con los medios que dispone el Estado, «no pidiendo cosas que son imposibles»
|
etiquetas
:
protección civil
,
barcones
,
pp
,
emergencias
,
polémica
27
5
0
K
327
actualidad
5 comentarios
27
5
0
K
327
actualidad
#1
Leon_Bocanegra
De quien depende protección civil? Pues eso.
Me ha quedado un comentario de mongolo de derechas muy currado (dentro de lo currado que puede ser un comentario derecharra)
4
K
67
#2
tobruk1234
#1
De quién depende la extinción de los incendios? pues eso, del coletas esta claro y sino de perro sanchez.
4
K
65
#3
OCLuis
#2
Si cuela cuela.
¿Pero que digo? Esos cerebros están más quemados que los discos duros de las granjas de bitcoins.
Aparte que ya se la colaron con la gestión de las residencias durante la pandemia.
Españoles, ¿para que os quiero? Ah, sí: para votar a asesinos que luego echan balones fuera.
0
K
13
#4
sorecer
#1
Depende del nivel: El jefe de la protección civil de un pueblo es el Alcalde. De una comunidad autónoma? Su presidente. De la proteccion civl nacional? El presidente del país.
Pudiendo esas personas delegarlo en concejal, consejero, ministro, depende del nivel.
Es eso lo que no entendías?
0
K
10
#5
Leon_Bocanegra
#4
en que parte de mi comentario he dicho que no entiendo algo?
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
