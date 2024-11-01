Estudiante de Brown sobrevivió a tiroteo en la secundaria. Luego llegaron las alertas a su teléfono

Cuando el teléfono de Mia Tretta, estudiante de tercer año en la Universidad de Brown, comenzó a vibrar con una alerta de emergencia, trató de convencerse de que no podía estar sucediendo de nuevo. Anteriormente Tretta recibió un disparo en el abdomen durante una masacre escolar en la Escuela Secundaria Saugus, en Santa Clarita, California, en 2019. Dos estudiantes murieron, y ella y otras dos personas resultaron heridos. Tenía 15 años en ese momento.