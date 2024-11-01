Estudian el ADN humano y descubren cómo han ido cambiando los patrones de calvicie (entre otras curiosidades genéticas)

Según indican los autores del estudio, los rápidos cambios en el estilo de vida también han acelerado la evolución de la especie humana. El ejemplo más claro y típico de la evolución humana reciente es el de la producción de la enzima lactasa durante la edad adulta. En la mayoría de los mamíferos, una vez finaliza el destete, la enzima deja de funcionar, por lo que si consumen leche en la edad adulta no pueden digerir la lactosa, lo que provoca síntomas intestinales.