Se estrella avión de la Fuerza Aérea boliviana en zona urbana de La Paz (Bolivia)

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se precipitó este viernes en una zona urbana de El Alto, dentro del área metropolitana de La Paz. El siniestro movilizó de inmediato a las autoridades locales, quienes solicitaron auxilio urgente para atender la emergencia. Hasta el momento, los reportes oficiales mantienen en reserva el número exacto de víctimas y las causas que provocaron la caída de la aeronave. Equipos de rescate, cuerpos de bomberos y personal de seguridad ciudadana trabajan en el lugar del impacto para asistir a los heridos....

| etiquetas: estrella , avión , fuerza aérea boliviana , la paz , bolivia
cocolisto #1 cocolisto
Un avión de transporte militar no pequeño estrellado en zona urbana.Veremos.
Free_palestine #3 Free_palestine
#1 al parecer fue un Hércules C-130 de la fuerza aérea con 7 tripulantes, que al menos uno ha muerto y al resto los han evacuado, aunque seguramente haya más muertos ya que el avión impactó contra varios vehículos
Free_palestine #4 Free_palestine *
#2 según la IA la presencia de grandes cantidades de dinero se debe a que el avión transportaba remesas de billetes nuevos destinadas a la distribución en el interior del país por parte del Banco Central de Bolivia
