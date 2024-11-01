Se estrella avión de la Fuerza Aérea boliviana en zona urbana de La Paz (Bolivia)

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se precipitó este viernes en una zona urbana de El Alto, dentro del área metropolitana de La Paz. El siniestro movilizó de inmediato a las autoridades locales, quienes solicitaron auxilio urgente para atender la emergencia. Hasta el momento, los reportes oficiales mantienen en reserva el número exacto de víctimas y las causas que provocaron la caída de la aeronave. Equipos de rescate, cuerpos de bomberos y personal de seguridad ciudadana trabajan en el lugar del impacto para asistir a los heridos....