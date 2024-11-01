edición general
4 meneos
17 clics
Estratega demócata llama a la policía después de recibir una amenaza vil de Laura Loomer en medio de la disputa por la muerte de Charlie Kirk

Estratega demócata llama a la policía después de recibir una amenaza vil de Laura Loomer en medio de la disputa por la muerte de Charlie Kirk

Un ex asesor de Kamala Harris llamó a la policía sobre la influyente conservadora Laura Loomer después de haberlo puesto en un mensaje directamente en las redes sociales de que “usted y su hijo van al infierno”. Mike Nellis, ahora estratega demócrata, reveló la amenaza en las redes sociales el viernes por la noche después de una pelea con Loomer sobre el asesinato de Charlie Kirk

| etiquetas: dem , laura loomer , amenaza , charlie kirk , asesinato
3 1 0 K 55 actualidad
9 comentarios
3 1 0 K 55 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Laura Loomer es una lunática armada y peligrosa MAGA que llamó al papa Bergoglio woke y tuvo un enfrentamiento muy duro con Musk entre otras muchas cosas

www.meneame.net/story/maga-civil-warfare-elon-musk-choca-laura-loomer

Joder, si hasta Marjorie Taylor Greene dijo que era mentalmente inestable
www..net/story/laura-loomer-mentalmente-inestable-dice-marjorie-taylor
1 K 36
themarquesito #2 themarquesito
#1 La que nos faltaba para el duro. Por cierto, corrige el titular y pon "un estratega demócrata" en vez de "el estratega de Dem"
2 K 43
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#2 ya no puedo, si alguien puede que me lo cambie por favor
0 K 20
themarquesito #9 themarquesito
#8 Arreglado
0 K 20
powernergia #3 powernergia
“usted y su hijo van al infierno”

No suena a amenaza terrenal.
1 K 23
Iori #7 Iori
#3 Pero es una amenaza igual.
0 K 7
XtrMnIO #4 XtrMnIO
"sobre la influyente conservadora Laura Loomer"...

Hitler, El Conservador.
0 K 13
frg #6 frg
#0 Ya sabemos que te gusta escarbar en el fango, pero la noticia que envías está traducida por un mono borracho o algo peor. Cuesta incluso seguir el hilo.
0 K 12
#5 endy
Tuit noticia
0 K 7

menéame