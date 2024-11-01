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Estrasburgo rechaza revisar las prisiones del procés y vuelve a avalar al Supremo

Estrasburgo rechaza revisar las prisiones del procés y vuelve a avalar al Supremo

Cinco jueces tumban la petición de Junqueras y Turull y declaran firme la sentencia que el TEDH dictó en noviembre.

| etiquetas: estrasburgo , procés , sentència , tedh , turull , junqueras
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Pertinax #1 Pertinax *
Un nuevo gran éxito del Procés. ¿O acordáis? ¡Ya veréis en Europa, ya! ¿Cuántos años hace ya de eso @lorips?
4 K 63
ehizabai #3 ehizabai *
#1 ¿Cuándo (que no si) absuelvan a Israel de todos o casi todos los cargos de genocidio en la ICJ, dirás que "como lo ha dicho un juez, es la ver-verdad"?
Vale para ti también la pregunta #2
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Pertinax #4 Pertinax
#3 En absoluto. Cuando quiera conocer la verdad absoluta, te preguntaré a ti, el patriotero oficial de este saco. Seguro que se basa en un profundo respeto a la ley.
2 K 40
ehizabai #5 ehizabai
#4 Buena evasiva. Con ad hominem y todo. Bien, twelve points. Segunda pregunta, a ver qué evasiva se te ocurre: ¿Hubo genocidio en Bosnia?
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Pertinax #7 Pertinax
#5 Los #whataboutism al fondo a la izquierda.
¡Siguiente!
1 K 29
pedrario #6 pedrario
#3 Sabes, creo que el problema parte de una confusión que generáis los de vuestro sector con superlativismos innecesarios, que al final, os hacen perder la razón. Hablar de que todo es nazi, que todo es genocidio, y demás, pues os sonará bonito, pero a la larga, es un discurso estéril que cansa y hace perder el debate, cuando se puede llamar a las cosas por otros nombres feos y tener más razón.

Os ahorraría, efectivamente, que cuando alguien serio revisa el discurso y no lo compre, os pegue un rebote.
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ehizabai #9 ehizabai
#6 El problema es querer liar el debate. En absoluto se me ocurre comparar el caso catalán con el genocidio de Gaza. Son órdenes de magnitud distintas. No vayas ahí.
Mi punto es claro: el sistema judicial adolece de los mismos sesgos, disonancias y mierdas varias que cualquier otro órgano político, porque sigue estando por seres humanos.
Ese "alguien serio" que dices.
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pedrario #10 pedrario
#9 >El problema es querer liar el debate

Literalmente lo que estas haciendo, toda esta conversación va de elementos que has sacado tú.

Varios problemas en tu sector, de los que no te das cuenta, otro problema.
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ehizabai #11 ehizabai
#10 La fe que demuestras en el poder judicial es encomiable. Pero sigue siendo mera fe.
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Pertinax #12 Pertinax *
#10 Cuidado con este, que se te pega como una bomba lapa con sus marcianadas patrioteras. Le queda una respuesta para sacar a Francooooorl.
1 K 29
pedrario #2 pedrario
Hoy toca jueces fachas.

Pero no tocará dejar de soltar el bulo de que la justicia europea abofetea tribunales españoles o algo así...
2 K 40
#8 jorgeesc
Está es la de la provisional, ha salido ya la de las violaciones de DDHH durante el juicio?
1 K 21

menéame