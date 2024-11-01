edición general
Estragos del gas venenoso durante la Gran Guerra

Los soldados combatientes en las fangosas trincheras de la Primera Guerra Mundial, ya sometidos al bombardeo constante de artillería, a los disparos de francotiradores enemigos y a unas condiciones de vida deplorables, no se imaginaban que su situación podría empeorar. Sin embargo, a partir del mes de abril de 1915, comenzaría una nueva pesadilla: la guerra química. El ejército alemán fue el primero en utilizar el gas venenoso letal durante la guerra, pero, pronto, todos los bandos harían uso del mismo.

