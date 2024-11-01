edición general
8 meneos
14 clics
Estos son los nombres de 18 víctimas que dejaron los bombardeos en Venezuela

Estos son los nombres de 18 víctimas que dejaron los bombardeos en Venezuela

Durante los ataques militares de Estados Unidos sobre Caracas, ocurridos la madrugada de este 3 de enero, murieron al menos 25 personas. Hasta las 6:00 am del 4 de enero solo se tenía confirmación de que una de estas víctimas era una civil. Así lo señalan reportes extraoficiales de cuerpos de seguridad del país. La mayoría de los muertos, 15 en total, pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial número 6. Se trataba de jóvenes de rangos militares: tenientes, cabos, guardias de honor, sargentos e incluso alumnos que todavía no habían...

| etiquetas: venezuela , eeuu , invasión
7 1 0 K 79 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 79 actualidad
Spirito #1 Spirito
Lo que ha estado haciendo y ha hecho EEUU, no quedará en el olvido.

EEUU no puede con América Latina y, es más, va a ser el fósforo de su guerra civil y su tumba.
0 K 9
Alakrán_ #2 Alakrán_
#1 Eres un chiste que se cuenta solo.
1 K 1

menéame