Estos son los diez más buscados: un profesor que abusó de una alumna, jefes del 'narco' y condenados por asesinato

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encuentra un profesor gallego que abusó sexualmente de una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas, 'jefes' de organizaciones de narcotraficantes como Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja'. También figura en el listado de los prófugos considerados muy peligrosos un condenado por asesinato con alevosía y otros fugitivos buscados por múltiples robos

bigmat #5 bigmat
El profesor de Galicia esta localizado en Cuba recientemente. Ahora falta que lo puedan detener y extraditar.
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#11 Este es el origen de la referencia a M. Rajoy que con el paso de los años se ha convertido en un meme político en España.
Narmer #1 Narmer
Ya podían poner la foto de los susodichos al lado de la descripción, ya que le están dando difusión.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Ahi los tienes:  media
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 me esperaba a ver la foto de M.Rajoy que a día de hoy nadie sabe quién es
Ferran #9 Ferran
#8 Sigue siendo algo inusual.
elGude #10 elGude
#8 Ah claro, porque antes de 2000 las calles eran superseguras porque no había inmigrantes.

Nada hombre, hay que estar contento de que los mayores narcos sean españoles.
Expat_Guinea_Ecuatorial #12 Expat_Guinea_Ecuatorial
Por que en estas cosas no hablan tambien de los acentos? Eso ayudaria bastante a identificar si te acabas topando con alguno
elGude #4 elGude
Vaya, todos hombre blancos...
bigmat #8 bigmat
#4 Sip, pero a la gente le importaría poco si tuviéramos a 100 o 500 hombres blancos heteros españoles y mucho españoles asesinos en serie y narcotraficantes de primer nivel, que no te afecta directamente en el dia a dia.

Pero si les importa si tenemos 100.000 criminales variados de baja intensidad que hacen inseguros los barrios a todas horas con robos, hurtos, agresiones con y sin armas blancas, agresiones sexuales, etc.
Y entre estos están sobre representados proporcionalmente los…
#3 Borgiano
Pero al de Podemos leí que ya le habían pillado, ¿no?
EpifaníaLópez #7 EpifaníaLópez
#3 Lo han localizado en Cuba, pero no sé si lo van a extraditar.
