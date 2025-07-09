Estos son los diez más buscados: un profesor que abusó de una alumna, jefes del 'narco' y condenados por asesinato  

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encuentra un profesor gallego que abusó sexualmente de una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas, 'jefes' de organizaciones de narcotraficantes como Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja'. También figura en el listado de los prófugos considerados muy peligrosos un condenado por asesinato con alevosía y otros fugitivos buscados por múltiples robos