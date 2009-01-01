Estos son los 13 contratos de la Xunta de Feijóo con la consultora de Montoro: fechas, cuantías y conceptos

Un total de 13 contratos formalizó la Xunta de Galicia bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo con Equipo Económico, el bufete del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que intercambiaba con empresas leyes favorables a cambio de beneficios económicos. El Ejecutivo autonómico de Feijóo, entre 2009 y 2011, formalizó una serie de contratos con esta consultora, investigada por la Justicia y por la que el exministro durante el Gobierno de Mariano Rajoy y su equipo al frente de Hacienda han sido imputados.
| etiquetas: 13 contratos , xunta , feijóo , consultora de montoro
Cuanto más despiadado y fantasioso mejor.
Pero ETA, amnistía, okupas, menas, Bildu e inmigrantes.