El 4 de abril de 2024 tuvo lugar uno de los grandes desatinos de Grok, el asistente de inteligencia artificial de Twitter —todavía no me sale eso de llamarlo X—. En la parte superior de la sección de noticias de la plataforma, con carácter de asunto urgente y máxima relevancia, Grok publicó un titular que decía: "Irán ataca Tel Aviv con misiles pesados (sic)".