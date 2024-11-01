El 4 de abril de 2024 tuvo lugar uno de los grandes desatinos de Grok, el asistente de inteligencia artificial de Twitter —todavía no me sale eso de llamarlo X—. En la parte superior de la sección de noticias de la plataforma, con carácter de asunto urgente y máxima relevancia, Grok publicó un titular que decía: "Irán ataca Tel Aviv con misiles pesados (sic)".
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Hace ya unos años, en una web de streaming de video tipo YouTube, para que nos entendamos, la gente de producto quería que en la página principal apareciese una lista con los videos más vistos. Pero como eran de producto, y no seres normales con sentido común, se inventaron complicadísimas reglas de negocio para manipular los videos más vistos de manera que fuesen "sus" videos más vistos.
Después de semanas de discusiones e implementaciones varias, nos juntamos unos cuantos Devs, escogimos unos cuantos videos molones, les cambiamos el número de visitas y los pusimos en portada.
En pocos días, ya eran los más vistos..estaban en la portada.