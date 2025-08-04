Estivella dice "no al circo mediático" y vuelve a exigir la devolución de la ermita

El gobierno local del Estivella ha dado nuevos pasos para exigir la devolución de la ermita del Garbí tras la polémica provocada por el empresario y edil de Vox, José Ramón Mateu, al cambiar sin permiso varias veces el candado del templo, afirmando que lo ha comprado, y montar junto a él una barra de bebidas y unas sillas por mucho que el consistorio le denegara el permiso para ello. El ayuntamiento le ha reclamado "la restauración de la legalidad" en esta ermita que figura en el Registro de la Propiedad a nombre del consistorio.