4
meneos
44
clics
Esteban Hernández: “La globalización está rota por completo y lo que hace Trump es impugnar el sistema”
Entrevista en formato podcast y vídeo sobre los nuevos movimientos geopolíticos y la lucha hegemónica entre Estados Unidos y China en la nueva era de Trump.
|
etiquetas
:
esteban hernández
,
geopolitica
,
trump
,
china
,
izquierda
3
1
0
K
36
actualidad
6 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
eltoloco
¿"La globalización está rota" es un eufemismo para decir que EEUU ya no es el beneficiado o como va esto?
3
K
50
#3
frankiegth
*
#2
. Efectivamente, no es que la globalización esté rota, es que el hegemón que nombras ha decidido romperla porque ya no dispone de capacidad para beneficiarse de ella.
1
K
33
#6
cenutrios_unidos
#2
Como EE.UU ya no gana a todo, se lleva el Scattergories
0
K
16
#1
mmlv
Entre tanto ruido y tanto analfabeto funcional opinando sobre cualquier cosa, es un gusto escuchar una entrevista como esta, muy interesante el análisis de Esteban Hernández
1
K
33
#4
Trifasico
*
Cuando la globalizacion era favorable para occidente "viva la globalizacion!"
Cuando la globalizacion es desfavorable para occidente “La globalización está rota por completo"
1
K
17
#5
Romfitay
Soy más de leer que de podcasts
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
