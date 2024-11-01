edición general
Esteban Hernández: “La globalización está rota por completo y lo que hace Trump es impugnar el sistema”

Entrevista en formato podcast y vídeo sobre los nuevos movimientos geopolíticos y la lucha hegemónica entre Estados Unidos y China en la nueva era de Trump.

comentarios
eltoloco #2 eltoloco
¿"La globalización está rota" es un eufemismo para decir que EEUU ya no es el beneficiado o como va esto? :-D
frankiegth #3 frankiegth *
#2. Efectivamente, no es que la globalización esté rota, es que el hegemón que nombras ha decidido romperla porque ya no dispone de capacidad para beneficiarse de ella.
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#2 Como EE.UU ya no gana a todo, se lleva el Scattergories
mmlv #1 mmlv
Entre tanto ruido y tanto analfabeto funcional opinando sobre cualquier cosa, es un gusto escuchar una entrevista como esta, muy interesante el análisis de Esteban Hernández
Trifasico #4 Trifasico *
Cuando la globalizacion era favorable para occidente "viva la globalizacion!"
Cuando la globalizacion es desfavorable para occidente “La globalización está rota por completo"
Romfitay #5 Romfitay
Soy más de leer que de podcasts
