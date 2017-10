Este es el verdadero problema que debería preocupar a Catalanes, Españoles y Europeos

En estos días me han preguntado varias veces si me preocupa la situación que se está viviendo con el conflicto en Cataluña entre nacionalistas catalanes y españoles. La verdad es que la respuesta es que es algo que no me tiene preocupado porque pase lo que pase no significará un cambio histórico relevante en vista del gran cambio que se nos viene encima en los próximos años y que probablemente si va a redefinir el futuro de Europa.