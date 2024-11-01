Si este verano tu edificio no se vacía hay una explicación: muchos españoles ya no pueden permitirse unas vacaciones

En febrero se conocieron los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el Instituto Nacional de Estadística en España (INE). Entonces se mostraba una tendencia: el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situaba en el 25%. Sin embargo, de aquellos datos ahora se refleja otra situación con la llegada del “verano”: uno de cada tres españoles no puede plantearse simplemente unas vacaciones.
| etiquetas: vacaciones , verano , españa
Que en mi caso, no viajar es la normalidad. Eso de echar vacaciones de viaje me duró como 5 veranos (27 a 32), antes no porque no tenía dinero (ni yo ni mis ancestros) y después porque dejó de gustarme. Tenemos más poder adquisitivo que nunca y vamos al pueblo de mi familia y al pueblo de la familia política. Así que no viajar no es un indicador económico en mucha gente de mi entorno.
En fin, a mí cada vez me gusta más mi pueblo, que no lo conoce ni el Tato, está fresquito en verano y se pueden dar paseos por las montañas durante horas sin cruzarte con nadie.
