Si este verano tu edificio no se vacía hay una explicación: muchos españoles ya no pueden permitirse unas vacaciones

En febrero se conocieron los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el Instituto Nacional de Estadística en España (INE). Entonces se mostraba una tendencia: el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situaba en el 25%. Sin embargo, de aquellos datos ahora se refleja otra situación con la llegada del “verano”: uno de cada tres españoles no puede plantearse simplemente unas vacaciones.

victorjba #2 victorjba
Hacen caso al amigo del narco, que dice que están sobrevaloradas.
#7 jjmf
Como estaba de vacaciones en el pueblo, que por cierto estaba a parir, no sé si se ha vaciado el edificio.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Tenemos al fascio enrabietado, se nota que no pueden robar lo que quieren.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya vemos datos de que se hunde el turismo y podemos recuperar nuestras vidas, solo hay que mover contenido climatico, mucho calor, ahora inundaciones, luego frío y los que vienen cuando busquen no vienen y bajan precios
#8 encurtido
El artículo no pone lo más importante, el % de españoles que han dejado de viajar en vacaciones. Para comparar.

Que en mi caso, no viajar es la normalidad. Eso de echar vacaciones de viaje me duró como 5 veranos (27 a 32), antes no porque no tenía dinero (ni yo ni mis ancestros) y después porque dejó de gustarme. Tenemos más poder adquisitivo que nunca y vamos al pueblo de mi familia y al pueblo de la familia política. Así que no viajar no es un indicador económico en mucha gente de mi entorno.
Narmer #10 Narmer
#8 Te entiendo. Yo cada vez estoy más asqueado de las aglomeraciones, de la gente con el púto móvil haciendo vídeos y fotos a todas horas en lugar de disfrutar de lo que tienen alrededor, de tener que reservar en cada restaurante donde te miran raro si no vas con reserva porque no has decidido con una semana de antelación qué te apetece cenar ese jueves, colas y multitud de gente para ver los mismos monumentos o sitios emblemáticos.

En fin, a mí cada vez me gusta más mi pueblo, que no lo conoce ni el Tato, está fresquito en verano y se pueden dar paseos por las montañas durante horas sin cruzarte con nadie.
#3 diablos_maiq
que nooooo, que es porque la gente tiene miedo de los malvados okupas :troll:
#4 superjavisoft
#3 Tienes razón, me habia asustado, no fuera a ser que la economia española no iba como un cohete.
#11 Sammy_Jankis
¿Pobreza? No hombre, es una nueva tendencia, el staycation, como el coliving, el freeganism, el car sharing, el second-hand shopping, el DIY. Elecciones de vida!
Lorips_ #5 Lorips_
Nooooo, son los que se han concienciado del daño que hace el turismo!!!
PaulSciarra #6 PaulSciarra
Por supuesto, el gobierno actual no tiene nada que ver

Es culpa de la ultraderecha
