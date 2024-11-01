Si este verano tu edificio no se vacía hay una explicación: muchos españoles ya no pueden permitirse unas vacaciones

En febrero se conocieron los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el Instituto Nacional de Estadística en España (INE). Entonces se mostraba una tendencia: el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situaba en el 25%. Sin embargo, de aquellos datos ahora se refleja otra situación con la llegada del “verano”: uno de cada tres españoles no puede plantearse simplemente unas vacaciones.