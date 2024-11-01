Este restaurante ha llevado la obsesión por el true crime al máximo nivel: sirve las últimas comidas de condenados a muerte

The last meal ofrece precisamente lo que promete su nombre, un menú diseñado a base de recrear las últimas comidas que tomaron algunos de los criminales más populares de la crónica negra estadounidense, antes de ser ejecutados tras ser condenados a la pena de muerte. En The last meal defienden recrear comidas y bebidas “históricamente rigurosas”, tomándose alguna licencia a la hora de las opciones en el menú inspiradas en asesinos o crímenes concretos. Sus propietarios aseguran que no pretenden glorificar, mitificar o defender los crimenes...