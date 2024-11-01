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Este es el rabo más largo del mundo

Este es el rabo más largo del mundo  

Si no lo sabías, el récord de los rabos más largos del mundo lo ostenta una misma familia americana y esta pareja estadounidense está bastante orgullosa de tener no solo un récord Guinness, sino dos. La longitud promedio de la cola de un gato doméstico es de 30 cm, lo que pone en perspectiva lo largas que son las colas de sus dos gatos Altair y Cygnus.

| etiquetas: rabo , largo , mundo , guiness
7 0 2 K 7 gatos
6 comentarios
7 0 2 K 7 gatos
vilgeits #1 vilgeits
El gato de whatsapp
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#4 fremen11
#1 por la mano
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Skiner #5 Skiner *
#4 Si sólo ves el titular y la foto. Parece un señor marcando su propio rabo exageradamente. :troll:
Y la señora contentísima de semejante trompa.
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Solo por asegurarse, lo mejor es buscar en google.

Sobre todo, cuando estéis con vuestra familia o delante de los compañeros de trabajo para que sean partícipes de tan interesante curiosidad.
1 K 24
#3 fremen11
Yo creía que el record lo tenía el negro del guasap.....
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vertedero_de_rojos #6 vertedero_de_rojos
Ya me extrañaba que un americano llegara a tener aunque sea a la media española, son igual de cortitos de eso también
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menéame