Este es el rabo más largo del mundo  

Si no lo sabías, el récord de los rabos más largos del mundo lo ostenta una misma familia americana y esta pareja estadounidense está bastante orgullosa de tener no solo un récord Guinness, sino dos. La longitud promedio de la cola de un gato doméstico es de 30 cm, lo que pone en perspectiva lo largas que son las colas de sus dos gatos Altair y Cygnus.