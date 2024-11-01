edición general
3 meneos
23 clics
Este país es 17% falso (Map Men) (ENG)

Este país es 17% falso (Map Men) (ENG)  

La historia de como los Países Bajos construyeron un dique que les permitió ganar miles de kilómetros cuadrados al mar, contada por Map Men.

| etiquetas: países bajos , diques , mar , holanda
3 0 0 K 43 cultura
sin comentarios
3 0 0 K 43 cultura

menéame