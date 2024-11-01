edición general
8 meneos
119 clics

Este monumento es más antiguo que las pirámides y está en España: los misteriosos Dólmenes de Antequera  

En el corazón de Andalucía: entre olivos y colinas se encuentra uno de los conjuntos megalíticos más fascinantes de toda Europa. Son los Dólmenes de Antequera, y no solo son más antiguos que las pirámides de Egipto, sino que además aún hoy guardan una historia llena de misterios sin resolver. Provocan por igual el asombro de turistas y arqueólogos por su precisión astronómica, su simbolismo y tantos detalles curiosos.

| etiquetas: dólmenes , antequera , monumento
8 0 3 K 29 cultura
3 comentarios
8 0 3 K 29 cultura
ccguy #2 ccguy
Vete a cagar, poner los resultados del buscador de cualquier cosa que hable de los dólmenes como duplicada... Lo mismo una noticia sobre que los declaran patrimonio de la UNESCO que cualquier otra.

Puto vago de los cojones, si vas a decir que algo es duplicado por links específicos y si no pues pasa de largo.
1 K 31
#3 j-light
Mi padre es de Antequera. Cuando iba al pueblo de pequeño, allá por los ...en fin, hace tiempo, me hablaba de los dólmenes, de cómo estaba aquello abandonado, lleno de basura y que los pastores pasaban noche allí cuando él era niño. Sabia que aquello llevaba "toda la vida" allí, que era antiguo de narices. Ahora es cuando uno llega a escuchar estas cosas y flipar con lo verdaderamente único que es, que lo ha tenido al lado toda la vida y sólo es capaz de apreciarlo con cosas como esta.
0 K 11

menéame