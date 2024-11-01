Este monumento es más antiguo que las pirámides y está en España: los misteriosos Dólmenes de Antequera  

En el corazón de Andalucía: entre olivos y colinas se encuentra uno de los conjuntos megalíticos más fascinantes de toda Europa. Son los Dólmenes de Antequera, y no solo son más antiguos que las pirámides de Egipto, sino que además aún hoy guardan una historia llena de misterios sin resolver. Provocan por igual el asombro de turistas y arqueólogos por su precisión astronómica, su simbolismo y tantos detalles curiosos.