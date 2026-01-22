Este MIR se estrena la especialidad de Urgencias y Emergencias con 82 plazas

En España, 25.000 mujeres y hombres –no solo médicos, también enfermeras y técnicos– forman parte de los servicios de Urgencias y Emergencias. En el caso de los facultativos, un 44% de plantilla tiene más de 55 años, y un 14 %, más de 65. Son datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), entidad que ha advertido en varias ocasiones de la importancia de "planificar" los recursos. Por eso, desde la sociedad, su vicepresidente, el doctor Javier Millán celebra que la especialidad debute en el MIR 2026 con 82 plazas.