Este 'legendario' mural de A Coruña deslumbra a expertos de todo el mundo

La pintura, que revive la magia del folclore gallego, ha sido reconocida con el Expert Spotlight del Street Art Cities. La vocación creadora de los coruñeses es un hecho consolidado. Son muchos los artistas nacidos aquí que han logrado colocar A Coruña en el mapa del arte nacional -e incluso internacional-, llevando fuera de nuestras fronteras la riqueza de este pedazo de tierra al lado del Atlántico.