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Este estafador utilizó una imagen de una chica «MAGA» generada por IA para timar a hombres «supertontos» [EN]

Este estafador utilizó una imagen de una chica «MAGA» generada por IA para timar a hombres «supertontos» [EN]

Un estudiante de medicina afirma que ha ganado miles de dólares vendiendo fotos y vídeos de una joven conservadora que creó mediante herramientas generativas. No es el único. Como muchos estudiantes de medicina, Sam estaba sin un duro. Este joven de 22 años del norte de la India, que aspira a ser cirujano ortopédico, recibió algo de dinero de sus padres, pero afirma que se lo gastó casi todo en prepararse para los exámenes de licenciatura, y sigue ahorrando con la esperanza de emigrar a Estados Unidos tras graduarse. Así que empezó a buscar for

| etiquetas: estafador , indio , maga , ruibia , ia
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5 comentarios
7 2 0 K 107 tecnología
Dragstat #3 Dragstat
"La estafa parecía demasiado obvia, pero para asombro de Sam, la cuenta "explotó" [...] al parecer, esa misma lógica no se aplica a las cuentas de influencers de izquierda"

Vaya tela
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antesdarle #2 antesdarle
Normal que desee emigrar a Estados Unidos, tiene que sentirse un tiburón entre tanto pardillo xD
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Doctorow #4 Doctorow *
¿Es aquí donde se pone lo de la mata y las patatas?
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#5 rafeame
#4 y lo del tonto y su dinero
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menéame