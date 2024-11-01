Este estafador utilizó una imagen de una chica «MAGA» generada por IA para timar a hombres «supertontos» [EN]

Un estudiante de medicina afirma que ha ganado miles de dólares vendiendo fotos y vídeos de una joven conservadora que creó mediante herramientas generativas. No es el único. Como muchos estudiantes de medicina, Sam estaba sin un duro. Este joven de 22 años del norte de la India, que aspira a ser cirujano ortopédico, recibió algo de dinero de sus padres, pero afirma que se lo gastó casi todo en prepararse para los exámenes de licenciatura, y sigue ahorrando con la esperanza de emigrar a Estados Unidos tras graduarse. Así que empezó a buscar for