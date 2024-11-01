·
2
meneos
19
clics
Este documento medieval demuestra que en el siglo XIV ya sabían que la Sábana Santa era un fraude
La Sábana Santa de Turín ha generado debates durante siglos. Una nueva fuente histórica confirma que su autenticidad ya se puso en duda en la Edad Media.
etiquetas
historia
edad media
cristianismo
religion
sabana santa
1
1
0
K
18
actualidad
2 comentarios
#2
Charles_Dexter_Ward
#0
-> portada
www.meneame.net/story/documento-recientemente-descubierto-anade-prueba
0
K
20
#1
HeilHynkel
El tema sale cada poco. Al primero que se la quisieron colar, el obispo de no sé donde, ya sabía que era una trola como un piano.
0
K
14
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
