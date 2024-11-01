"Este dinero es de Javier Aureliano", iPhones y escopetas: el inventario del registro en Almería del caso Mascarillas

Cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron simultáneamente en una docena de inmuebles de Almería y Fines al amanecer del pasado 18 de noviembre, no solo buscaban expedientes de contratación. El resultado de los registros, detallado en un atestado al que ha tenido acceso Diario de Almería, arroja un inventario que mezcla el lujo tecnológico, el dinero en efectivo escondido con notas incriminatorias y un inesperado arsenal de armas.