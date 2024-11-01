edición general
Este autobús sólo admite perros

Hola, mi nombre es Mo y tengo un autobús. Todos los días recojo perros para llevarlos de paseo. Todos los perros tienen su sitio asignado. Se sientan con el perro con el que viven o con su mejor amigo.

Pertinax #2 Pertinax *
El Señor Mo, de apellido Cho.
#3 R2dC
Debe de ser el trabajo más agradecido del mundo mundial :foreveralone:
Aguarrás #4 Aguarrás
Bien educados, así da gusto. :->
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Las mascotas y su huella de carbono.
#5 R2dC
#1 El viaje es para llevarlas al bosque de paseo. Menos huella de carbono que llevar 11 coches, pero más que sacarles a pasear por tu barrio.
