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Este animal de 275 millones de años tenía una mandíbula retorcida como ninguna otra viva hoy [ENG]

Este animal de 275 millones de años tenía una mandíbula retorcida como ninguna otra viva hoy [ENG]

En el fondo de un lecho de río seco en Brasil, los científicos descubrieron un misterioso enigma prehistórico: mandíbulas retorcidas de un extraño animal desaparecido hace mucho tiempo y sin parecido con nada conocido. Datado en 275 millones de años, este ser, llamado Tanyka amnicola, pertenecía a un linaje antiguo que ya debería haber desaparecido, convirtiéndolo en una especie de “fósil viviente” de su época.

| etiquetas: paleontología , biología , naturaleza , animales
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6 comentarios
6 0 0 K 72 ciencia
Metabarón #1 Metabarón
Tanyka Almeidus
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Pertinax #3 Pertinax
Tiene cara de "Ponme otra. La última, te lo juro".
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Eso es una marioneta de calcetín. :shit:
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EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica *
Este animal de 275 millones de años tenía una mandíbula retorcida como ninguna otra viva hoy
Creo que Stallone sigue vivo. Voto errónea.
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#6 cajadecartonmojada
Lo pillaron saliendo del after.
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menéame