Este albatros en peligro crítico vuela 4.800 km desde su hogar y desconcierta a los científicos

Científicos a bordo de un buque de investigación frente a la costa central de California avistaron un albatros ondeado, apenas el segundo avistamiento documentado de esta ave al norte de Centroamérica. El ave, de pico amarillo y ojos negros como botones, puede alcanzar una envergadura de 2,4 metros y pasa gran parte de su vida en el aire sobre el océano, y su presencia llegó además con un misterio. Los investigadores se preguntan cómo y por qué una especie conocida por reproducirse en las islas Galápagos, a unos 4.800 kilómetros, se aventuró