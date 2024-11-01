edición general
Este acuerdo por el helio lunar es la mayor adquisición de recursos espaciales hasta la fecha [en]

Este isótopo escasea en la Tierra, y hay una creciente demanda de varias industrias, incluida la computación cuántica.
Interlune, una startup con sede en Seattle que tiene como objetivo extraer recursos naturales —principalmente helio-3— de la superficie lunar. Interlune espera eventualmente vender su helio-3 recolectado a clientes gubernamentales y comerciales en las industrias de seguridad nacional, imágenes médicas, energía de fusión y computación cuántica, y acaba de cerrar un importante acuerdo comercial.

2 comentarios
Vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado. :take:
¿Les han pedido la opinión a los nazis que viven en la Luna?

