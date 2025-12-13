La estatua de Rocky se trasladará a su origen: las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia

La Comisión de Arte de Filadelfia aprobó que la estatua de Rocky se instale de forma permanente en la parte superior de las escaleras del museo de arte, donde Rocky Balboa protagonizó la escena de entrenamiento más memorable de la historia del cine. Concebida para Rocky III, los filadelfianos la han adoptado como símbolo y ha demostrado ser mucho más que un simple elemento de utilería, con gente haciendo cola día y noche para sacarse fotos con Rocky, y no con uno de Los girasoles de Van Gogh que se pueden encontrar en el interior del museo