Estas son las razones del declive de la conciencia de clase: el trabajo ya no es el eje de la identidad
El individualismo acaba con la lucha obrera, el precariado es más diverso y el sentido de pertenencia se desplaza hacia el consumo, el género o la edad
|
etiquetas
:
individualismo
,
clase obrera
,
clase
,
consumo
,
género
13 comentarios
#7
MiguelDeUnamano
Desde la caída de la URSS occidente se quitó la careta socialdemócrata y abrazó el neoliberalismo que nos vendieron Tatcher y Reagan. Vendieron su versión de la "libertad", una libertad basada única y exclusivamente en la capacidad económica de cada uno. Debilitaron la idea de sociedad fomentando el individualismo, un individualismo patéticamente infantil.
¿Cómo vamos a solucionar problemas colectivos desde ese individualismo? No es posible, solo beneficia a quien no comparte esos problemas, que son una minoría.
5
K
51
#9
sotillo
#7
Tu explícales eso a los de Vox, pero con el motor en marcha, no se te olvide
1
K
27
#13
aPedirAlMetro
*
#9
Antes o despues de pasarles por encima ?
Es que no tengo carnet de conducir, no sé cómo funciona esto
0
K
9
#2
eldelcerro
Nos da vergüenza ser clase obrera, es lo que hay.
3
K
36
#4
kaos_subversivo
#2
clase trabajadora tambien suena mal?
2
K
29
#6
eldelcerro
#4
la coletilla que sueltan los políticos es "clases medias y trabajadoras" creo que buscan pervertir el sentido, pero es mi opinión.
Yo personalmente soy un tío con clase, clase obrera concretamente.
1
K
22
#5
Dragstat
#2
muchos creen que no son clase baja porque trabajan en una oficina
5
K
67
#8
sotillo
#5
Son cosas de cuando franco, si tenías un trabajo de oficina ya no estabas destripando terrones y sabías leer y escribir
1
K
18
#11
aPedirAlMetro
*
#2
Nos tiramos trabajando 8 horas al día más 2 más en transporte para ir a trabajar durante 40 años de tu vida, pero que no nos llamen clase trabajadora
Si es que no somos mas gilipollas porque no nos entenamos
1
K
16
#1
Chinchorro
Porque antes en el trabajo, a poco que te esforzabas, podías medrar y mejorar tus condiciones. Te trataban como a una persona.
Desde que llegaron los de rrhh, empezaron a considerar a los trabajadores como material de usar y tirar. Y como es lógico, el trabajador da lo mínimo por una empresa que da lo mínimo por el trabajador.
No es ciencia espacial. Es lógica pura y dura.
0
K
12
#3
kaos_subversivo
#1
te has confundido de noticia al comentar?
0
K
12
#10
Galton
*
Marxismo 101... los capitalistas, cuando separaron la producción del trabajador de la venta de su producción, convirtieron el tiempo de trabajo en una obligación necesaria de tipo individual, una mera mercancía... ya no era algo que se aportaba el trabajador a sí mismo y a la comunidad... era un mero instrumento de supervivencia de los individuos... de aquellos polvos vienen estos lodos... la desaparición de la conciencia de clase... ¡¡¡Viva el capital!! ¡¡Viva el mal!!
0
K
8
#12
trasparente
Pues vosotros veréis currelas y demás asalariados, porque las clases altas si que tienen conciencia de clase, una conciencia de clase que te cagas.
Ya lo he puesto otras veces, se salió de las condiciones de trabajo infames de la época de la revolución industrial gracias a huelgas, muertos y asociacionismo, el estado de bienestar post II GM se montó por la amenaza de que si no Europa entera se pasara al comunismo. Pero ahora ya no existe esa amenaza y os van a joder vivos, cogiendoos uno a uno porque no queréis ir juntos. Lo único que va a entender el capital es que le partan las piernas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
