Estas ideas descabelladas acabaron siendo proyectos brillantes  

Convencer a alguien de que tienes un concepto evolucionario no resulta sencillo. Y es que suele ocurrir que, de ser tan brillante, suena ridículo sobre el papel. Eso fue precisamente lo que pasó cuando se presentaron estas ideas delirantes que repasamos en esta galería.
A la persona que se le ocurrió crear un artilugio para volver a calentar un pan que ya estaba horneado probablemente la tomaron por loca. Sin embargo, en la actualidad no falta un tostador casi en ningún hogar.
Pues no estoy de acuerdo. Si no tienes tostadora el pan se tuesta al fuego. En barbacoa sale bien, en el fogón de una cocina es complicado, una tostadora resuelve el problema.
En mi casa en invierno lo tostábamos directamente en las brasas de la chimenea (chimenea abierta, no de casete).