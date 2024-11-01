Estamos en niveles récord de estrés, pero es muy desigual entre comunidades: Asturias y Galicia, a la cabeza. Murcia es la más relajada

El sector más afectado por este fenómeno es el de la sanidad, en el que un 35,6% de sus trabajadores se ha mostrado "emocionalmente agotado". El 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Lo que sorprende, además, es el enorme desequilibrio que existe entre unas regiones de España y otras.
| etiquetas: niveles , récord , estrés , desigual , comunidades
¿Qué pasa cuando el estrés se ha diluido gracias al pensamiento "Total, nada tiene arreglo, para qué pelearlo"?
* www.youtube.com/watch?v=NIj8O99AFzg