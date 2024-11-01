edición general
Estamos en niveles récord de estrés, pero es muy desigual entre comunidades: Asturias y Galicia, a la cabeza. Murcia es la más relajada

El sector más afectado por este fenómeno es el de la sanidad, en el que un 35,6% de sus trabajadores se ha mostrado "emocionalmente agotado". El 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Lo que sorprende, además, es el enorme desequilibrio que existe entre unas regiones de España y otras.

#4 Leon_Bocanegra
Pos si, los murcianos siempre pensamos que no es menester tomar pesambre por una miaja de ná.
ChatGPT #1 ChatGPT
Estrés… “percibido”. Cada uno contesta a las encuestas lo que considera oportuno, afectado directamente por la cultura, educación, costumbres…
Arkhan #3 Arkhan
#1 Además que ese estrés percibido es peligroso.

¿Qué pasa cuando el estrés se ha diluido gracias al pensamiento "Total, nada tiene arreglo, para qué pelearlo"?
ewok #5 ewok *
Por un lado lo estresante/interesante* siempre es relativo y subjetivo si solo se mide como autopercepción, pero si puede ser medido objetivamente (con niveles de cortisol o lo que sea), los gallegos y asturianos afectados directamente o indirectamente por los incendios claro que están muy estresados.

calde #2 calde
Lógico, en murcia tienen a los más fachas en el gobierno, están a salvo de los malvados inmigrantes... :shit:
