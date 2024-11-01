·
3
meneos
34
clics
"Estamos conectados, pero no acompañados": lo que aprendimos tras contar que ya no compartimos la vida, nos la resumimos
La conversación social generada por el artículo que denunciaba la cultura de quedar para ponerse al día, revela que tenemos un problema con nuestras relaciones; especialmente en las ciudades
etiquetas
comunicacion
soledad
ciudades
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
en los pueblos eso no pasa porque está la gente aburrida tan metida en tu vida que se la sabe a diario y al dedillo y no tienes que ponerla al día ni resumírsela
#2
Malinke
Pues si no hubiera la posibilidad de estar conectados, igual ya no había nada, o una ena en Navidad de antiguos amigos, porque ja gente se va separando si no vive cerca, si tiene hijos o se echan nuevas amistades con padres de otros críos, con vecinos o gente del trabajo.
#3
keenyak
Me he fijado que el artículo habla exclusivamente de mujeres.
