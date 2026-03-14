"Estamos aquí contra el fascismo": en París, Lyon o Marsella, miles de personas en las calles contra el racismo (francés)

"Si no demostramos que estamos ahí, los fascistas se permitirán cada vez más cosas", afirma Matthieu, un albañil de 24 años presente en la imponente procesión de Lyon que partió de Place Bellecour, tres semanas después de la marcha que reunió a 3.200 personas en homenaje al activista radical de extrema derecha Quentin Deranque, murió tras ser golpeado por miembros de la ultraizquierda. No es normal que haya un minuto de silencio por un nazi y saludos nazis abajo de mi casa "en referencia al minuto de silencio observado por Quentin Deranque...