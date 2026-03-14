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"Estamos aquí contra el fascismo": en París, Lyon o Marsella, miles de personas en las calles contra el racismo (francés)

"Estamos aquí contra el fascismo": en París, Lyon o Marsella, miles de personas en las calles contra el racismo (francés)

"Si no demostramos que estamos ahí, los fascistas se permitirán cada vez más cosas", afirma Matthieu, un albañil de 24 años presente en la imponente procesión de Lyon que partió de Place Bellecour, tres semanas después de la marcha que reunió a 3.200 personas en homenaje al activista radical de extrema derecha Quentin Deranque, murió tras ser golpeado por miembros de la ultraizquierda. No es normal que haya un minuto de silencio por un nazi y saludos nazis abajo de mi casa "en referencia al minuto de silencio observado por Quentin Deranque...

| etiquetas: contra el fascismo , parís , lyon , marsella , racismo
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4 comentarios
15 3 1 K 153 actualidad
MateriaNegra #3 MateriaNegra
Hay algo entrañable y también algo triste en que cada generación tenga que volver a salir a la calle con las mismas pancartas contra las mismas ideas. Francia lleva décadas manifestándose contra la extrema derecha mientras la extrema derecha lleva décadas creciendo. No es un fracaso de la gente que marcha — es un recordatorio de que la calle es necesaria pero no suficiente. Dicho esto: que miles de personas elijan un sábado por la mañana para decir "aquí estamos" en lugar de quedarse en casa sigue siendo, en 2026, un acto de dignidad que merece respeto. El fascismo al menos tiene claro lo que quiere. Los demás aún estamos discutiendo cómo frenarlo. Seguimos en ello.
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cocolisto #1 cocolisto *
No se puede decir con mayor claridad. Por cierto, no he encontrado resultados en la prensa patria :

"No es normal que haya un minuto de silencio por un nazi y Saludos nazis abajo de mi casa ", añade, en referencia al minuto de silencio observado por Quentin Deranque en la Asamblea Nacional.
"Quería expresar mi enojo. Para mí, el fascismo es un conjunto de poder de mantenimiento contra las minorías, las personas LGBT, los precarios, los racializados. El discurso fascista está…   » ver todo el comentario
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Un minuto de silencio por la muerte de un nazi, pero no por los asesinados por los nazis.
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#2 Toponotomalasuerte
Que envidia sana les tengo. Yo ya no tengo esa fe. Yo en las plazas ya soy más partidario de montar fiestas como en Italia en el 45.
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menéame