Estallan protestas en Irán por la caída de la moneda a un mínimo histórico

El lunes estallaron las mayores protestas en Irán en tres años, después de que la moneda del país se desplomara a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense (El rial iraní se desplomó el domingo a 1,42 millones por dólar) y el presidente del Banco Central renunciara. La televisión estatal informó de la dimisión de Mohammad Reza Farzin, mientras que comerciantes y tenderos se manifestaron en la calle Saadi, en el centro de Teherán, así como en el barrio de Shush, cerca del Gran Bazar de la capital.

