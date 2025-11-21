Estafador indultado por Trump reincide y es condenado a 37 años por fraude

Eliyahu Weinstein, condenado por fraude por un esquema Ponzi que despojó a los inversores de casi 250 millones de dólares, es parte del creciente número de personas a las que Donald Trump ha concedido clemencia solo para ser acusadas de nuevos delitos. El estafador de Nueva Jersey, a quien el presidente indultó en 2021, fue condenado nuevamente este mes a 37 años de prisión por dirigir una nueva estafa Ponzi, está vez por valor de 44 millones de dólares.