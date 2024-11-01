edición general
Estadounidenses prueban la tortilla de patatas y así reaccionan: '¿Por qué esto no está en América?

La tortilla de patatas, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, ha vuelto a conquistar a los usuarios de TikTok gracias a la reacción de un grupo de estadounidenses que la probaron por primera vez. En el video, compartido por la española @celiacaporusa, los protagonistas no ocultan su sorpresa ante el sabor del plato tradicional, lo que ha generado miles de comentarios y reproducciones en la red social.

colipan #1 colipan
Xq gastáis todo en armas y genocidios
#3 fremen11
#1 Y porque no tenéis puta idea de cocinar.....
#5 milmiguelines
Es una chorrada de noticia, pero tenía que enviarlo. Para eso está la categoría ocio. Pero es que la tortilla se la hizo mi sobrina, de 16 años, que es una crack. También fliparon con las croquetas que les preparó (y que yo le enseñé a cocinar).

Vamos, que se me cae la baba. Con mi sobrina y con la pintaza que tiene la tortilla (por supuesto, con cebolla, que somos una familia decente). Ahí os lo dejo. Buen provecho.
#10 capa5
#5 No la voy a votar errónea, pero lo merece por la frase "La tortilla de patatas, elaborada con ingredientes sencillos como huevos, patatas y aceite de oliva, sigue siendo un símbolo de la cultura culinaria española."

¡¡¡ FALTA LA CEBOLLA !!!
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
No soy partidario de dar a conocer las bondades de España en países tercermundistas, que luego se llena todo de inmigrantes. Además estos vienen fanatizados por la religión.
The_Ignorator #9 The_Ignorator
#4 Son unos follaarmas que podrian enterarse que para hacerla es necesario aceite de oliva y no derivados del petroleo, descubrir que aqui tienen bases, y liarnosla parda en un plisplas, por nuestra libertad y nuestra seguridad nos darán una buena ración de democracia
Pacman #6 Pacman
Al final Los Nikis tendrán razón

- Los McDonald's están de vacas flacas
Ha vencido la tortilla de patatas -
Asimismov #2 Asimismov
Las tortillas en los lluesei son las mexicanas de maíz.
#8 Leon_Bocanegra *
Porque le echaríais un kilo de kétchup encima, marranos!
#7 milmiguelines
Joder, que mierda lo de europapress. No me había dado cuenta de que no enlazan el video. Y mira que odio el puto tik tok, pero aquí está:

www.tiktok.com/@celiacaporusa/video/7539560150089157910

La verdad es que está simpático. Serán todo lo americanos que queráis, pero en esa familia son unos majetes.
