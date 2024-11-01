Estadounidenses prueban la tortilla de patatas y así reaccionan: '¿Por qué esto no está en América?

La tortilla de patatas, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, ha vuelto a conquistar a los usuarios de TikTok gracias a la reacción de un grupo de estadounidenses que la probaron por primera vez. En el video, compartido por la española @celiacaporusa, los protagonistas no ocultan su sorpresa ante el sabor del plato tradicional, lo que ha generado miles de comentarios y reproducciones en la red social.
Vamos, que se me cae la baba. Con mi sobrina y con la pintaza que tiene la tortilla (por supuesto, con cebolla, que somos una familia decente). Ahí os lo dejo. Buen provecho.
¡¡¡ FALTA LA CEBOLLA !!!
- Los McDonald's están de vacas flacas
Ha vencido la tortilla de patatas -
www.tiktok.com/@celiacaporusa/video/7539560150089157910
La verdad es que está simpático. Serán todo lo americanos que queráis, pero en esa familia son unos majetes.