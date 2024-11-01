Estados Unidos y Venezuela: la guerra contra las drogas que encubre la batalla por el petróleo

Para comprender lo que ocurre hoy, hay que retroceder dos siglos. Desde 1814, Venezuela reclama el territorio del Esequibo, actualmente bajo administración de Guyana, tras haber sido adjudicado al Imperio Británico en un arbitraje de 1899 que Caracas siempre consideró fraudulento. Durante décadas, la disputa permaneció latente, pero en 2015 la situación cambió radicalmente: ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de petróleo en esa zona. Desde entonces, el diferendo entre Venezuela y Guyana se ha intensificado, y con él, la presencia de EEUU.