Estados Unidos y Ucrania prometen un marco de paz «actualizado» tras las críticas a los puntos prorrusos del plan original. [ENG]

Estados Unidos y Ucrania anunciaron que habían creado un «marco de paz actualizado y perfeccionado» para poner fin a la guerra con Rusia, horas después de que los países europeos propusieran su propia alternativa radical, que omitía algunos de los puntos favorables a Rusia que figuraban en un documento original respaldado por Estados Unidos que se filtró la semana pasada. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, salió de una reunión celebrada en Suiza el domingo por la noche con una delegación ucraniana encabezada por el jefe de ga
Es como si te dicen que los planes de gobierno aquí los hacen Juan del Val y Mario Vaquerizo.
Por ejemplo ¿Por que iba a aceptar que Ucrania mantuviese un ejercito de 600.000 si en los acuerdos de Ankara habían acordado no mas de 85.000?
Lo estadounidense tiene una pequeña comprensión de las demandas Rusas pero no son esas y aun estan alejados.
Larry Johnson: The 28-Point Peace Plan Is Not Acceptable to Russia
Judge Napolitano en su revisión semanal explicando que Maria Zakharova dos dias antes les había confirmado que no sabían nada de ese documento.
INTEL Roundtable w/ Johnson & McGovern - Weekly Wrap 21-NOV
Igual que lo de usar los activos rusos y que EEUU se lleve el 50% de los beneficios...
Pero bueno, así se negocia, tú pides, el otro dice que nanai y haces una contraoferta. Así hasta que se llegue a un punto que satisfaga a ambas partes o, en este caso, al que está barriendo el suelo con la OTAN.
Le protegen los pérfidos que echan de menos el imperio y el mangoneo.
Ya sin contar con seguir enviando dinero con los escándalos de corrupción que hay, que no pare la fiesta que trincan todos... Eso es Europa, una panda de corruptos saqueando a la ciudadanía y hundiendo la economía de la eurozona a conciencia.
Normal que no hayan tenido huevos de poner tal propuesta delante de Trump y se hayan conformado con filtrarla a la prensa...
Y todo ello cuando ya no queda dinero ni armamento que enviar y con EEUU diciendo hasta luegui primos...