Estados Unidos tiene dos meses de suministros de tierras raras (ENG)

Estados Unidos tiene aproximadamente dos meses de suministros de tierras raras disponibles para uso militar. Los elementos de tierras raras, utilizados en sistemas de guía de misiles, aviones de combate y tecnologías de radar, son componentes esenciales en los sistemas de defensa modernos, lo que deja a Estados Unidos vulnerable a las interrupciones del suministro por parte de China, el principal productor.
| etiquetas: estados unidos , tierras raras
¡No me jodas!
No sabía esto, qué cojones es eso de las tierras raras.
Asesor:
Pues no sé, ya pregunto....
podcasts.apple.com/es/podcast/conferencias-de-la-march/id358114657?i=1