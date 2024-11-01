edición general
Estados Unidos tiene dos meses de suministros de tierras raras (ENG)

Estados Unidos tiene aproximadamente dos meses de suministros de tierras raras disponibles para uso militar. Los elementos de tierras raras, utilizados en sistemas de guía de misiles, aviones de combate y tecnologías de radar, son componentes esenciales en los sistemas de defensa modernos, lo que deja a Estados Unidos vulnerable a las interrupciones del suministro por parte de China, el principal productor.

#2 candonga1
A cambio tiene presidentes raros para dar y vender.
#4 Tecar
Tump:
¡No me jodas!
No sabía esto, qué cojones es eso de las tierras raras.
Asesor:
Pues no sé, ya pregunto....

joffer #3 joffer
África ponte a calentar que sales
Bolgo #5 Bolgo
Para quienes no tengáis ni puta idea de qué son las tierras raras y os interese el tema, os recomiendo encarecidamente este podcast
podcasts.apple.com/es/podcast/conferencias-de-la-march/id358114657?i=1
