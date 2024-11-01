edición general
Estados Unidos tendrá un demostrador del NGAS en 2027

La Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene el desarrollo de un avión cisterna de baja observabilidad dentro del programa Next-Generation Air-refueling System (NGAS). El Departamento de la Fuerza Aérea ha emitido peticiones de información en los últimos tres años, ha llevado el análisis de alternativas a su fase final y fija una entrada en servicio posible a partir de 2036. En paralelo, prolonga la adquisición del KC-46A para sostener la capacidad de reabastecimiento en vuelo hasta la llegada del nuevo sistema.

Gry #1 Gry
No le veo mucho sentido a lo de ponerse a repostar aviones en vuelo al alcance de antiaéreos enemigos pero bueno, es su dinero.
cocolisto #2 cocolisto
#1 Lo que más repostan es propaganda me creo.
Ransa #3 Ransa
#1 más bien sería para evitar misiles de muy larga distancia creo yo
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #3 No repostan al alcance de los antiaéreos pero si al alcance de los radares 400-600 km.

Si no son observados, el enemigo no puede enviar cazas a esa posición.
