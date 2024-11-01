Estados Unidos tendrá un demostrador del NGAS en 2027

La Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene el desarrollo de un avión cisterna de baja observabilidad dentro del programa Next-Generation Air-refueling System (NGAS). El Departamento de la Fuerza Aérea ha emitido peticiones de información en los últimos tres años, ha llevado el análisis de alternativas a su fase final y fija una entrada en servicio posible a partir de 2036. En paralelo, prolonga la adquisición del KC-46A para sostener la capacidad de reabastecimiento en vuelo hasta la llegada del nuevo sistema.