Estados Unidos retira algunas tropas de bases clave en Oriente Medio como medida de precaución, según un funcionario estadounidense

Estados Unidos está retirando parte de su personal de bases clave en la región como medida de precaución ante el aumento de las tensiones regionales, según informó el miércoles a Reuters un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. La revelación se produce tras las declaraciones de un alto funcionario iraní que dijo a Reuters el miércoles que Teherán había advertido a los países vecinos que albergan tropas estadounidenses que atacaría las bases estadounidenses si Washington lanzaba un ataque. [eng]