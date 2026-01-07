edición general
Estados Unidos redefine la pirámide alimenticia en sintonía con el movimiento ‘Make America Healthy Again’

El Departamento de Salud, encabezado por Robert F. Kennedy Jr., ha presentado nuevas directrices alimentarias que priorizan el consumo de proteína, frutas y vegetales

aPedirAlMetro
Make America healthy again... starts tomorrow
x.com/DonaldJTrumpJr/status/1858136498530374074
Ovlak
Las directrices no tienen nada de descabellado. Aunque tampoco redefine nada, es lo que cualquier nutricionista está recomendando a la población general:
Dar prioridad al consumo de proteínas de alta calidad y densidad nutricional en cada comida. Se recomiendan entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día, ya sea de fuentes animales —como huevos, aves, pescados y carne roja— como proteínas de origen vegetal, entre ellas legumbres, frutos secos, semillas y soya.
Evitar

…   » ver todo el comentario
pitercio
Si Kennedy está detrás de esto, en un descuido se lanzará a decir que hay que beber leche directamente de la teta de la vaca.
Sinfonico
Basta ver la cara anaranjada del presidente para saber que están muy sanos xD
makinavaja
#2 ..y su cuidado régimen alimenticio a base de hamburguesas y pizza... xD xD xD
mam23
Que le quiten el azucar a las hambuerguesas del Mcdonald y con eso mejoran bastante.
