EEUU podría perder su derecho de votación en la Asamblea General de la ONU si no paga sus cuotas, dice portavoz de ONU

"Bueno, la Carta (de las Naciones Unidas) es clara... con respecto a lo que ocurre cuando un país no paga sus cuotas durante cierto número de años", dijo Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, en respuesta a preguntas sobre las consecuencias de que un Estado miembro no pague sus cuotas a la ONU. El portavoz confirmó que Estados Unidos no pagó sus cuotas a la ONU en 2025.