EEUU podría perder su derecho de votación en la Asamblea General de la ONU si no paga sus cuotas, dice portavoz de ONU

"Bueno, la Carta (de las Naciones Unidas) es clara... con respecto a lo que ocurre cuando un país no paga sus cuotas durante cierto número de años", dijo Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, en respuesta a preguntas sobre las consecuencias de que un Estado miembro no pague sus cuotas a la ONU. El portavoz confirmó que Estados Unidos no pagó sus cuotas a la ONU en 2025.

#5 chocoleches
Debeían votar la expulsión de Estados Unidos y mover la sede a un país civilizado (Toronto está tiro de piedra, sólo hay que cruzar la frontera)
Asimismov #6 Asimismov
#5 mucho mejor en David
xD
#8 soberao *
#5 Mejor que tenga que asistir pero que su voto no cuente.
#7 Ya hay sede en Suiza, solo hay que convocar las reuniones allí. www.ungeneva.org/es/visit
joffer #9 joffer
#5 Concretamente en qué parte de Toronto, en Toronto centro o en Toronto entero.
Cierro al salir.
litos523 #12 litos523
#9 En TorontonTon :troll:
ewok #1 ewok
Se la suda a su jefe.
nando58 #10 nando58
Preferiría que siguiera teniendo derecho a voto, pero q mandaran atpc el derecho a veto (a los yankis y al resto con veto)
Eversmann #7 Eversmann
Igual es hora de cambiar la sede de la ONU, para empezar.
laveolo #11 laveolo
¿Eso implica la pérdida de la capacidad de veto? Si es asi, los amos Israelís no lo permitirán, saldrían demasiadas resoluciones contra ellos
silvano.jorge #13 silvano.jorge
#11 en el artículo habla de la asamblea general, no del consejo de seguridad...
Pacman #4 Pacman
Ahora va Trump y le pone a la ONU un alquiler retroactivo por el edificio
a69 #2 a69
No hay huevos
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Pensara Trump que para lo que vale la ONU, si el hace lo que le da la gana, para que pagar.
