ChatGPT animó a la demandante a reabrir su caso ya resuelto. La demandante despidió a su abogado, e incumpliendo el acuerdo judicial, empezó a inundar el expediente con demandas sin fundamento, y decenas de mociones y notificaciones que no cumplían ningún propósito legal o procesal, ChatGPT redactó esos documentos. La aseguradora afirmó haber invertido mucho tiempo y recursos, y acumulado honorarios sustanciales, respondiendo a las solicitudes. Y pide que se declare que OpenAI violó la ley sobre el ejercicio no autorizado de la abogacía