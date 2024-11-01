edición general
Estados Unidos: OpenAI enfrenta demanda alegando que ChatGPT actuó como un abogado sin licencia

ChatGPT animó a la demandante a reabrir su caso ya resuelto. La demandante despidió a su abogado, e incumpliendo el acuerdo judicial, empezó a inundar el expediente con demandas sin fundamento, y decenas de mociones y notificaciones que no cumplían ningún propósito legal o procesal, ChatGPT redactó esos documentos. La aseguradora afirmó haber invertido mucho tiempo y recursos, y acumulado honorarios sustanciales, respondiendo a las solicitudes. Y pide que se declare que OpenAI violó la ley sobre el ejercicio no autorizado de la abogacía

jm22381 #1
Probablemente el TOS de OpenIA se desentienda de las decisiones tomadas por sus usuarios...

#2 Pixmac
#1 Es posible que sea así frente el usuario pero no sobre terceros afectados, especialmente en situaciones que requieren permisos oficiales o titulaciones. Si ChatGPT actúa como psicólogo, abogado,... y tiene efectos sobre terceros es posible que pueda sacarse algo de ahí.

Mangione #4
 media

EGraf #3
esto es una idiotez que no va a llegar a ningún lado, para más comentarios (por parte de un abogado) ver www.youtube.com/watch?v=twqX5VHG2YY


