Estados Unidos no busca la paz con Irán sino su destrucción

El fin, por ahora, de los criminales ataques contra Irán, la tregua existente y el incierto proceso de negociación en marcha no debe interpretarse como el fin del conflicto que enfrenta a Irán con los países agresores, EEUU e Israel. Aunque se llegara a firmar un acuerdo de paz, los hechos demuestran sobradamente que los acuerdos, para EEUU, pueden ser rotos en cualquier momento. Si en Irán entienden la hondura del juego, el único medio de garantizar su sobrevivencia sería desarrollando como sea el arma nuclear.
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Porque, así como Irán ha demostrado su fuerza y resiliencia, esa fuerza y resiliencia habrá multiplicado el temor, en el ente sionista, a un Irán cada día más potente económica, militar y tecnológicamente. De esa guisa, una tercera agresión estaría cantada, y esta vez en manada, de forma similar a lo que le ocurrió al Iraq de Sadam Husein. EEUU y el ente sionista no irían solos. En esa tercera agresión, no lo duden, participarían la OTAN, las petromonarquías del golfo Pérsico y todos los títeres que EEUU pueda arrastrar, al estilo Afganistán.
Estamos esperando a que se empiecen a acabar las reservas de petróleo y empiece la carrera de ratas que va a subir el precio del barril hasta quien sabe donde.
El siguiente paso es que la gente que pueda va a comprar coche eléctrico, el que no pueda y necesite coche tiene un problema, pero eso no es todo, los productos industriales que dependen del petróleo van s subir también y la comida si se resiente la cadena de fertilizantes.
Nos espera un futuro raro.
Hace lo que le dice Israel y ya está.
Es Israel el que busca la destrucción de Persia.