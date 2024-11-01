edición general
9 meneos
11 clics
Estados Unidos, el mayor receptor de préstamos chinos

Estados Unidos, el mayor receptor de préstamos chinos

Una base de datos inédita demuestra que Pekín redirigió su crédito internacional hacia infraestructuras críticas y tecnología en países de altos ingresos. […] Estados Unidos es el mayor receptor de préstamos chinos. Primer puesto, en cifras: más de $200.000 millones distribuidos en 2.500 proyectos a lo largo y ancho del país durante las últimas dos décadas.

| etiquetas: eeuu , china , economía , inversiones , préstamos internacionales
7 2 0 K 104 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 104 actualidad
salteado3 #4 salteado3
China invierte mucho en países tercermundistas. Es una inversión que beneficia a ambas partes: ganan con los intereses y además se aseguran de que haya clientes que les compren productos.
0 K 13
bronco1890 #3 bronco1890
En realidad China tiene más de 750k millones en deuda pública de EEUU.
Algo tienen que hacer con su superavit comercial y de momento no existe inversión más segura. Además, les sirve para gestionar el tipo de cambio del Yuan.
0 K 12
kipper #5 kipper
#3 Y también puede ser considerada como un instrumento de presión.
0 K 20
azathothruna #1 azathothruna
Va a ser un cago de risa a la hora de cobrar deuda.
0 K 11
kipper #2 kipper
#1 Estos párrafos del artículo son muy descriptivos

"Pekín no busca pulir su reputación como benefactor mundial: el porcentaje de su cartera de préstamos y subvenciones en el extranjero que se considera ayuda (AOD) se ha desplomado", sostiene Escobar.
En cambio: "Se centra en consolidar su posición como acreedor internacional de primera —y última— instancia, al que nadie puede permitirse alienar o antagonizar".
0 K 20

menéame