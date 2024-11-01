Estados Unidos, el mayor receptor de préstamos chinos

Una base de datos inédita demuestra que Pekín redirigió su crédito internacional hacia infraestructuras críticas y tecnología en países de altos ingresos. […] Estados Unidos es el mayor receptor de préstamos chinos. Primer puesto, en cifras: más de $200.000 millones distribuidos en 2.500 proyectos a lo largo y ancho del país durante las últimas dos décadas.
| etiquetas: eeuu , china , economía , inversiones , préstamos internacionales
Algo tienen que hacer con su superavit comercial y de momento no existe inversión más segura. Además, les sirve para gestionar el tipo de cambio del Yuan.
"Pekín no busca pulir su reputación como benefactor mundial: el porcentaje de su cartera de préstamos y subvenciones en el extranjero que se considera ayuda (AOD) se ha desplomado", sostiene Escobar.
En cambio: "Se centra en consolidar su posición como acreedor internacional de primera —y última— instancia, al que nadie puede permitirse alienar o antagonizar".